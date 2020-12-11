Губкинское предприятие скрыло от налоговой 23 миллиона рублей Фото: pixabay.com

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции России совместно с коллегами из подразделений экономической безопасности ЯНАО выявили факт сокрытия денежных средств в особо крупном размере.

Было установлено, что с апреля по июнь 2019 года губкинское общества с ограниченной ответственностью задолжало в бюджет страны 23 миллиона рублей. Не смотря на то, что деньги у организации имелись, руководство решило не выплачивать налоги. Вместо этого они заключили договоры уступки права требования с контрагентами нескольких коммерческих организаций, после этого произвело им оплату в размере около 23 миллионов рублей, в результате чего задолженность перед указанными организациями была погашена.

Таким образом руководство коммерческой организации, имея реальную возможность погасить долг перед государством, осуществило сокрытие денег, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание задолженности.

В отношении руководителя коммерческой организации Пуровским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 199.2 УК РФ .

В настоящее время материалы следствия направлены в суд для вынесения приговора.

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