За содержанием дороги Салехард-Надым будут следить три организации

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На Ямале открывается движение по новой дороге Надым-Салехард. Официальный запуск состоится сегодня, 9 декабря, как и обещал губернатор округа Дмитрий Артюхов. На всем протяжении трассы предусмотрены работы по содержанию.

-Уже заключены контракты с тремя организациями по обслуживанию автодороги. На участках с асфальтобетонным покрытием набор работ предусмотрен как и на большинстве региональных автомобильных дорог. Участки с переходным типом покрытия имеют отличия, например, формирование снежного наката, - рассказал директор ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Игорь Маношкин.

Работы по содержанию включаю борьбу с гололедом, а также очистку проезжей части и обочин от снега, включая вывоз образовавшихся куч. Кроме того, предусмотрена очистка от снега и льда дорожных знаков, барьерных ограждений и сигнальных столбиков. Все это необходимо для обеспечения нормативного состояния автодороги. Работы выполняются практически круглосуточно. В каждую смену задействовано более 50 сотрудников и 30 единиц дорожной техники, последняя применятся в зависимости от погоды.

Также руководитель окружной дорожной дирекции отметил, что при борьбе с гололедом используются фрикционные и комбинированные материалы в виде песка и песко-соляной смеси.

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