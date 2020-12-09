Главу Гыды привлекли к ответственности за покупку лодки, стоимостью в 8 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Прокуратура Тазовского района организовала проверку по публикации ИА «Ямал.ПРО», в которой говорилось, что администрация села Гыда купила лодку стоимостью 8,75 миллиона рублей без должной необходимости.

Согласно аукционной документации, мощность дизельного водометного двигателя данного судна составляет не менее 300 лошадиных сил с гидроприводом реверса; сиденья имеют откидывающиеся подлокотники на амортизационной платформе с механизмом регулировки вперед-назад и поворотом на 360 градусов; диван может трансформироваться в постель; для удобства на борту есть два USB зарядных устройства и столько же прикуривателей.

Что касается главы поселения, то он так и не смог объяснить, чем вызвана необходимость данной покупки.

В связи с этим в отношении руководителя возбудили административное дело по ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП РФ (включение в план закупок объекта, несоответствующего установленным законодательством Российской Федерации требованиям к закупаемым заказчиком товарам).

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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