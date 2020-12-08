На Ямале выросло число коррупционных преступлении

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В Салехарде прошло заседание комиссии по противодействию коррупции, на котором подвели итоги уходящего года.

По данным правоохранительных органов, за прошедшие 11 месяцев в округе на треть увеличилось количество преступлений коррупционной направленности, выявленное сотрудниками внутренних дел. Также было пресечено в 3,5 раза больше коррупционных посягательств в крупном и особо крупном размере по сравннию с прошлым годом.

По словам заместителя губернатора Аркадия Бессонова, в округе борьба с коррупцией ведется по нескольким направлениям: контроль за эффективностью расходования бюджетных средств, за доходами государственных и муниципальных служащих, за закупками, также проводится антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов.

Согласно исследованию ВЦИОМ, число жителей округа, считающих коррупцию главной проблемой, снижается. В целом рост случаев коррупции в стране отмечают 17% жителей и 23% предпринимателей. Такой же позиции в автономном округе придерживается лишь 8% жителей и 2% предпринимателей.