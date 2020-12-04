Салехардские школьники напишут олимпиаду по химии

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В Салехарде продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На сегодняшний день уже 464 ученика показали свои знания в астрономии, мировой художественной культуре, математике, биологии, физкультуре, технологии, а также русском, французском и немецком языках. Сегодня, 4 декабря, ребята напишут химию.

Итоги олимпиады подведут 9 декабря. Школьников, набравших наибольшее количество баллов, допустят к региональному этапу. Его победители получат денежное поощрение в 30 и 15 тысяч рублей. Такое решение принял глава региона Дмитрий Артюхов.

Муниципальный этап проводится в традиционном формате - в школах по месту обучения. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, в школах соблюдаются все требования, также проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств.

Кроме того, в каждой аудитории работает рециркулятор воздуха и предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции. Для максимального разобщения участников составлен график входа. Ребятам измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком, по необходимости их обеспечивают масками и перчатками.