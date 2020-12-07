В Новом Уренгое для строительства развязки на ПМК-9 использовали 80 тысяч кубометров песка

Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

В Новом Уренгое продолжается строительство многоуровневой транспортной развязки на ПМК-9. Подрядчиком выступает компания ООО «Уренгойдорстрой».

В настоящий момент специалисты выполняют отсыпку земляного полотна на улице Крайняя. Чтобы сделать насыпь максимально устойчивой, грунт укрепляют георешеткой и дарнитом.

-Такая технология позволяет предотвратить смещение, просадку и растрескивание конструкции. Армирование насыпи также важный этап, от которого зависит долговечность сооружения. Всего на отсыпку, включая 4 и 6 съезды, было использовано более 80 тысяч кубометров песка. В ближайшее время рабочие приступят к отсыпке 9, 10 и 13 съездов, - рассказали в организации.

Кроме того, строители «Уренгойдорстроя» занимаются демонтажом плит временных дорожных объездов и старого асфальтового покрытия на Западной объездной дороге. На объекте трудятся 60 человек, также задействовано около 30 единиц спецтехники.

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