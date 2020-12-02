В Новом Уренгое вновь заработало детское отделение медицинской реабилитации

Фото: Новоуренгойская ЦГО

Центральная больница Нового Уренгоя объявила о возобновлении работы детского отделения медицинской реабилитации, расположенного на базе городской поликлиники. Напоминаем, что оно было закрыто из-за эпидобстановки, сложившейся в регионе.

У юных горожан и их родителей услуги отделения, особенно медицинский массаж, электролечение и лечебная физкультура, пользуются большим спросом.

-В целях поэтапного возобновления плановой первичной медико-санитарной помощи детям отделение открыто, однако, чтобы разобщить пациентов, оказание реабилитационных услуг переформатировано: инвалидам и детям с хроническими заболеваниями они будут оказаны на дому, мобильное оборудование для этого имеется, - рассказали в медучреждении.

Помощь остальным ребятам оказывается непосредственно на месте по адресу: мкр. Оптимистов 4/3. При обращении необходимо иметь направлению от участкового или лечащего врача.

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