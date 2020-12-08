Ямальские студенты, проходящие практику в местных больницах, получат соцвыплаты

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Студенты медицинских направлений, проходящие практику в ямальских больницах, получат социальную выплату от региона - по 7 тысяч рублей в месяц. Поддержка коснется 162 будущих специалистов, обучающиеся в колледжах автономного округа.

Выплаты за ноябрь 2020 года производятся в декабре, за декабрь 2020 года - не позднее последнего рабочего дня декабря текущего года, говорится в документе.

В департаменте образования ЯНАО подчеркнули, что для назначения специальной соцвыплаты студент должен предоставить заявление и документы, подтверждающие прохождение практики. Окончательное решение принимает руководитель образовательной организации в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления.

Отказом может послужить неполный пакет документов или недостоверные сведения. Напоминаем, что воспользоваться соцподдержкой могут студенты, проходящие практику только на территории Ямала.

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