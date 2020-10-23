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Ямальские законодатели назвали категории студентов, имеющих право на четырехразовое питание

Также им полагаются компенсационные выплаты на еду
Вера ЗенинаВера Зенина
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Ямальские законодатели назвали категории студентов, имеющих право на четырехразовое питание

Ямальские законодатели назвали категории студентов, имеющих право на четырехразовое питание

Фото: pixabay.com

Ямальские законодатели назвали категории студентов, имеющих право на четырехразовое питание и компенсационные выплаты на еду в период прохождения производственной практики.

Льгота распространяется на тех, кто получает профессию очно в государственных или частных образовательных организациях округа, в том числе за счет собственных средств или средств работодателя, при условии проживания в общежитии. Компенсационные выплаты назначаются при условии невозможности организовать питание для студентов-очников в период прохождения ими производственной практики.

Социальные меры поддержки установлены в отношении детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя; обучающихся из числа КМНС; студентов с ограниченным возможностями здоровья; находящихся в трудной жизненной ситуации; из многодетных семей; обучающихся из малоимущих семей; студентов, осваивающих программы квалифицированных рабочих и служащих.