Жители Нового Уренгоя жалуются на строительство транспортной развязки в ночное время

Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

Жители Нового Уренгоя обратились за поддержкой к Андрею Воронову. По их словам, строительства транспортной развязки в районе ПМК-9 продолжается даже ночью, из-за этого в квартирах слышна работа тяжелой техники, мешающая отдыхать.

В свою очередь глава города тут же поспешил разобраться в ситуации.

-Договорились с подрядчиком о соблюдении всех правил и норм, чтобы горожане имели возможность спать по ночам в тишине. Стройка тихой не бывает. И часто сопровождается неудобствами для горожан. Стараемся их минимизировать. Строители обещали предпринять все меры, - сообщил он в своем «Instagram».

Напоминаем, что данная развязка существенно разгрузит поток движения. Неудобства на объездных дорогах - тоже временная мера.

Отметим, что работы на объекте идут по графику. Уже полностью готовы два пролета и съезда. Сдача запланирована в следующем году.

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