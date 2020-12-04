Ямальцам предлагают выбрать межгородские автобусные маршруты

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Ямальский департамент транспорта и дорожного хозяйства запустил опрос о необходимости межгородских автобусных маршрутов. Жителям предлагают выбрать из четырех направлений: Салехард - Надым, Надым - Новый Уренгой, Тарко-Сале - Новый Уренгой и Губкинский - Ноябрьск. Чтоб определиться с решением, у ямальцев есть две недели - 18 декабря опрос будет завершен.

Принять участие может любой житель округа вне зависимости от места проживания. Для этого необходимо зайти в раздел «События» на сайте департамента.

-Сейчас мы должны определить график и частоту поездок, а также отработать необходимые вопросы с перевозчиками. У нас уникальный регион, поэтому не все готовы выходить на маршруты, - рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Отметит, что в первую очередь опрос запущен из-за предстоящего открытия трассы Салехард - Надым, которое произойдет 9 декабря. Проект строительства дороги включает в себя шесть участков протяженностью 344 километра. Она свяжет ямальскую столицу и запад округа с основной сетью региональных дорог.