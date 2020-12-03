Трасса Надым-Салехард откроется через несколько дней

Фото: дороги Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

В скором времени для ямальцев откроется трасса Надым - Салехард. По словам губернатора региона Дмитрия Артюхова, это произойдет 9 декабря. Пока же рабочие завершают устройство последних километров в щебне. Одновременно с этим проводится укрепление обочин, устанавливают барьерные ограждения и дорожные знаки.

-На сегодня дорога готова на 99 процентов, остались последние штрихи и, как и обещали, ко Дню округа запустим по ней движение для всех видов транспортных средств. Напомню, примерно половина трассы будет в переходном типе дорожного покрытия, то есть в щебне, - рассказал заместитель руководителя ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Илья Дашин.

Проект строительства дороги включает в себя шесть участков протяженностью 344 километра. На сегодняшний день работы завершаются на последнем из них.

Отметим, что в щебне пока останется 183 км трассы. Это необходимо для того, чтобы узнать, «не поплывет» ли она из-за оттайки основания, случившегося в последние несколько лет. Как только результаты научного мониторинга покажут, что риска возникновения просадок нет, дорожники продолжат укладывать асфальт.

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