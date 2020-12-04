В Муравленко стартовал конкурс на лучшее оформление фасадов зданий и территорий предприятий Фото: pixabay.com

В Муравленко стартовал конкурс на лучшее оформление фасадов зданий и территорий предприятий «Новогодняя фантазия». Конкурс проходит уже пять лет, за это время в нем поучаствовали многие учреждения и организации. В этом году о его начале объявили 1 декабря.

Принять участие могут все организации, не зависимо от форм собственности. Заявки принимаются в управлении жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица школьная, 35. Также есть возможность отослать ее по электронной почте: uzhkh@muravlenko.yanao.ru. При этом необходимо успеть до 25 декабря.

В последнюю неделю декабря жюри отправиться осматривать и оценивать старания конкурсантов. При выборе победителя будут учитывать не только оригинальность и выразительность оформления территорий, но и комплексный подход, а именно - наличие единой новогодней сюжетной линии.

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