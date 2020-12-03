Города и районы Ямала продолжают украшать к Новому году

Фото: www.yanao.ru

Ямал готовится встретить новый год и свой юбилей. Чтобы праздники прошли весело и незабываемо, в городах и районах продолжают устанавливать елки, строить ледовые городки и украшать улицы гирляндами.

В Пуровском районе радовать северян будут сразу 15 пушистых новогодних красавиц. И это без учета тех, что соорудили местные предприниматели. Так, на центральной площади Тарко-Сале вырастет ледовый городок по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Вместе со сказочной героиней в стране новогодних превращений побывают и уренгойцы - в поселке установят горки и фотозоны. В Пурпе и Пурпе-1 на новогодние праздники воцарится мир Диснея. Здесь возведут ледяные образы героев из любимых мультиков.

Фото: www.yanao.ru

В Ханымее построят два ледовых городка. Они будут связаны одной тематикой - 90-летие Ямала. Заполярный Самбург полностью обновит праздничное убранство: село украсят новыми элементами уличного освещения. В Харампур и Халясавэй прибудут новогодние герои в светодиодном исполнении: Дед Мороз, Снегурочка, оленевод на упряжке и сказочные животные. Также в последнем появится небольшой городок из снежных фигур, который построят сами жители в рамках запланированного конкурса.

В Новом Уренгое уже установили семь праздничных елок. Традиционно самое высокое 18-ти метровое дерево украшает городскую площадь. Создавать новогоднее настроение жителям Коротчаево и Лимбяяха будут две 12-ти метровые ели, их приобрели в этом году. Здесь же впервые залили ледовые катки.

Фото: www.yanao.ru

Жители Тазовского тоже окунутся в сказочный мир Льюиса Кэрролла, который развернется на центральной площади. Вход в зимний городок украсят скульптуры героев сказки «Алиса в стране чудес» и игровой комплекс с чайными парами. Неподалеку разместятся ледяные горки, композиции для фотографирования и лабиринт-ротонда. Вокруг новогодней ели установят сверкающий шатер и двухметровый переливающийся куб с трехмерными виртуальными персонажами.

В отдаленных поселениях района Антипаюте и Находке появятся новые ели. В Газ-Сале обновят иллюминацию и установят снежные фигуры, а в самое северное село Гыда привезут уличные проекторы.

Районный центр Яр-Сале уже выглядит завораживающе. Установлены и украшены шесть елей. Фасады многих зданий увиты яркой световой иллюминацией, началось строительство ледового городка. Впервые за многие годы на центральной площади зальют большой уличный каток под светодиодным шатром. Гостей будет встречать настоящее ледяное кафе, а также фигуры из сказок и мультфильмов.

Фото: www.yanao.ru

Муравленко засияет тысячами новогодних огней. Главная елка, в окружении ледяных героев мультфильмов, появится в городском Парке культуры и отдыха. А второй символ праздника уже установлен в центре сквера Молодежный.