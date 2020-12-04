Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

На таркосалинском полигоне ТБО автоматизировали пункт весового контроля. Для этого власти установили специальное оборудование: системы распознавания автомобильных номеров и регулирования движения на основе светофоров, две пары ИК-Барьеров, программное обеспечение «Автоматизация весоизмерений» и комплект для беспроводного подключения к интернету.

Данное оборудование позволяет взвешивать транспортные средства в автоматическом режиме, вносить информацию в систему и вести мониторинг всех событий, происходящих на пункте (сбоев, незафиксированных проездов и взвешиваний, и других внештатных операций) за любой период в реальном времени.

Работы провела компания «СмартВес» из Санкт-Петербурга. Заказчик - районный департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения.

Напоминаем, что за прошедшую осень со свалок Пуровского района вывезли не менее 26 тысяч кубометров мусора. В рамках окружной программы было расчищено 33 территории: в Тарко-Сале - 25, в Пурпе - 2, в Пуровске и Уренгое - 3.