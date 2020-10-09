Со свалок Пуровского района вывезли 26 тысяч кубометров мусора

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Пуровском районе подвели промежуточные итоги работы по ликвидации несанкционированных свалок.

В рамках окружной программы из 33-х запланированных территорий полностью убраны 30: в Тарко-Сале - 25, в Пурпе - 2, в Пуровске - 3. По трём оставшимся свалкам, расположенным в Уренгое, ведётся приёмка работ. Общий объем вывезенных отходов составил без малого 26 тысяч кубометров, а на долю райцентра пришлось 16 тысяч кубометров мусора.

Также специалисты обсудили планы по ликвидации свалок в 2021 году на землях поселений и межселенной территории.

Напомним, что работа по выявлению загрязнённых участков ведётся постоянно. Помимо специальной комиссии в этом деле активно участвуют и горожане.

Неравнодушные таркосалинцы направляют информацию о стихийных свалках в администрацию или размещают в социальных сетях, после чего их заносят в реестр для принятия мер по ликвидации.

В планах – оборудование расчищенных объектов фотоловушками, с помощью которых удастся выявить недобросовестных граждан, избавляющихся от мусора таким способом.