Со свалок Пуровского района вывезли 26 тысяч кубометров мусора

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"
В Пуровском районе подвели промежуточные итоги работы по ликвидации несанкционированных свалок.
В рамках окружной программы из 33-х запланированных территорий полностью убраны 30: в Тарко-Сале - 25, в Пурпе - 2, в Пуровске - 3. По трём оставшимся свалкам, расположенным в Уренгое, ведётся приёмка работ. Общий объем вывезенных отходов составил без малого 26 тысяч кубометров, а на долю райцентра пришлось 16 тысяч кубометров мусора.
Также специалисты обсудили планы по ликвидации свалок в 2021 году на землях поселений и межселенной территории.
Напомним, что работа по выявлению загрязнённых участков ведётся постоянно. Помимо специальной комиссии в этом деле активно участвуют и горожане.
Неравнодушные таркосалинцы направляют информацию о стихийных свалках в администрацию или размещают в социальных сетях, после чего их заносят в реестр для принятия мер по ликвидации.
В планах – оборудование расчищенных объектов фотоловушками, с помощью которых удастся выявить недобросовестных граждан, избавляющихся от мусора таким способом.