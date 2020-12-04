Житель Нового Уренгоя может отправиться в тюрьму за повторную пьяную езду Фото: pixabay.com

Автоинспекторы Нового Уренгоя заметили на улицах города подозрительный автомобиль, вилявший из стороны в сторону. За рулем оказался местный житель 1979 года рождения, от которого пахло спиртным.

Согласно акту медицинского освидетельствования, у мужчины установлено алкогольное опьянение.

При дальнейшей проверке документов стало известно, что в августе 2019 года северянин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

На данный момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напоминаем, что такая же ситуация произошла в Лабытнанги. Тогда за рулем оказалась подвыпившая женщина 1980 года рождения. Ранее она уже привлекалась к административному наказанию по ч. 1 ст. 12.28 КоАП РФ «Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах».