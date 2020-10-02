Жительница Лабытнанг может сесть в тюрьму за повторную пьяную езду

В полицию города Лабытнанги поступило сообщение от инспектора ГИБДД. Он сообщил, что наряд дорожно-патрульной службы остановил автомобиль, за рулём которого находилась гражданки 1980 года рождения с признаками алкогольного опьянения.

Во время документов выяснилось, что в сентябре 2018 года её признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.28 КоАП РФ «Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах», также, по решению суда, её приговорили к административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок 1 год и 8 месяцев.

Не взирая на уже имевшееся наказание, женщина вновь села за руль в состоянии опьянения, однако сотрудники ГИБДД вовремя пресекли нарушение.

Медицинская экспертиза подтвердила содержание алкоголя в крови северянки.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Наказание за это - до двух лет лишения свободы.

В отношении нарушительницы избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

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