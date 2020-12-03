Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Салехарде проверили качество уборки улиц от снега. В состав специально комиссии вошли сотрудники госавтоинспекции, а также представитель прокуратуры. Они проконтролировали, насколько своевременно в городе убирают снежный накат, очищают пешеходные переходы и вывозят собранные кучи с проезжих частей.

За время мероприятия правоохранители выявили ряд нарушений. Большинство из них связаны с наваленными коммунальщиками сугробы вблизи дорог. В некоторых местах их высота достигает более 1,5 метров. Из-за такого заграждения дети и другие пешеходы не всегда могут убедиться в отсутствии автомобилей у светофоров и переходов, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

По итогам рейда составлены административные акты, а в адрес обслуживающей организации направлены предписания с установленным сроком исполнения.

Также напоминаем, что в прошлом месяце ямальские автоинспекторы проверили содержание загородной трассы Сургут - Салехард при подъезде к Ноябрьску. Как результат, состояние дороги оставляло желать лучшего: наличие рыхлого снега на обочинах, загрязнения сигнальных столбиков и светоотражающих элементов на ограждениях являются прямым нарушением.