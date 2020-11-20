Ноябрьские автоинспекторы проверили содержание загородной трассы Сургут - Салехард

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

Ямальские автоинспекторы проверили содержание загородной трассы Сургут - Салехард при подъезде к Ноябрьску.

Как результат, состояние дороги оставляло желать лучшего: наличие рыхлого снега на обочинах, загрязнения сигнальных столбиков и светоотражающих элементов на ограждениях являются прямым нарушением.

В связи с этим в адрес организации, осуществляющей содержание вышеуказанной автодороги, направленны соответствующие предписания. Кроме того, были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

По результатам расследования будет принято правовое решение.

Напоминаем, что подобные рейды проводятся полицейскими еженедельно. Если же сами горожане стали свидетелями нарушений, то им следует обратиться по телефону дежурной части Ноябрьска: 8-999-360-55-80.