Коренным пуровчанам необходимо отчитаться по квотам на рыболовство

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Управление по делам КМНС Пуровского района напоминает местным рыбакам о необходимости предоставить отчет по квотам на традиционное рыболовство.

Напоминаем, что в текущем году их получили 317 коренных жителей. Каждый из них до 1 сентября 2019 года подавал специальное заявление с указанием видов рыбы, которые планирует выловить, а также примерные объемы.

По итогам 2020 года всем получателям квот необходимо подать личные «рыбные» отчеты. Сделать это необходимо не позднее 20 января 2021 года.

В свою очередь контролирующий орган предложил примерную форму составления документа. Написать его можно в свободной форме от руки. Главное, чтобы северянин верно указал: свои ФИО, вид водных биоресурсов, район добычи, орудия и способы рыбалки, запланированный объем и фактический улов с начала года в килограммах по каждому виду.

Также в работу по информированию рыбаков включился коллектив управления по делам КМНС администрации района. Так, о порядке отчетности были проинформированы главы Самбурга, Халясавэя, Ханымея и Харампура – традиционных территорий проживания малочисленных этносов, ведущих кочевой и оседлый образ жизни.

Кроме того, в декабре-январе состоятся выездные встречи сотрудников управления с рыбаками, в ходе которых будут решаться текущие вопросы, в том числе по личным отчетам.

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