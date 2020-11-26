На Ямале с успехом выращивают радужную форель Фото: pixabay.com

Собский рыбоводный завод отправил на Салехардский комбинат 7,5 тонн радужной форели. В планах двух предприятий - увеличение объемов поставок и переработки.

Напоминаем, что Собский рыбоводный завод - первооткрыватель в товарном выращивании радужной форели в регионе. Икра была приобретена и проинкубирована впервые в декабре 2018 года, а разведение форели проходило в бассейнах предприятия. Первая продукция поступила в продажу осенью 2019 года для жителей Лабытнанги, Салехарда и поселка Харп. Ее средний вес достигал 600 граммов.

-Проект доказал свою состоятельность. У нас получилось в условиях завода вырастить товарную форель. Со следующего года намерены выращивать ее на постоянной основе. Уже в феврале получим икру, а продукцию к реализации вырастим к концу 2021 года, - рассказал директор учреждения Дмитрий Колесников.

Также развитие форелеводства заинтересовало еще три предприятия. В садках крестьянско-фермерского хозяйства Александра Олейника, находящегося в Салехарде, выращивается 10-15 тонн молоди. В скором времени мужчина планирует увеличить объем до 20 тонн.

Икра была привезена с племенного форелеводческого завода «Адлер». В 2019 году КФХ был предоставлен грант на осуществление индустриальной аквакультуры.

Второй предприниматель Александр Висман работает в Тазовском районе. Принцип выращивания форели - пастбищный. Он выпустил в озеро примерно 2,5 тысяч штук радужной форели массой до 90 грамм.

В планах индивидуального предпринимателя продолжить зарыбление в следующем году и заняться организацией платной рыбалки для жителей и гостей поселка.

Также на территории Пуровского района выращивается товарная форель силами АО «Сельскохозяйственная община Харампуровская».