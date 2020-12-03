На Ямале сбили двух пешеходов, перебегавших дорогу не по правилам

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.

Одно из них произошло 2 декабря в Новом Уренгое. Примерно в 15:20 местный житель перебегал проезжую часть по улице Железнодорожная в неположенном месте. В это время по близости оказался автомобиль «Киа», который и сбил нарушителя. В результате ДТП пешеход госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Вторая авария случилось в этот же день в Салехарде. Около 21:45 местный житель решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора по улице Чкалова. В этот момент его и сбил водитель «Шевроле Нива». В результате ДТП пешеход госпитализирован.

С начала года на региональных трассах произошло 4343 аварии, в которых 44 человека погибли и 422 получили травмы, в том числе 35 детей.

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