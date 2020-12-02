На трассе под Салехардом легковушка влетела в газель

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых один человек погиб и три получили травмы.

Трагическая авария случилась 1 декабря в 11:20 на 485 километре трассы «Сургут-Салехард». Виновником происшествия стал лихач на «Тойоте», который, не учтя дорожные и погодные условия, решил обогнать попутный автомобиль. Нажав на газ, мужчина не смог справиться с управлением и влетел в газель, движущуюся во встречном направлении. К сожалению, удар пришелся на ту сторону, где находился северянин.

В результате ДТП инициатор обгона скончался на месте, а водитель и пассажиры второго автомобиля поучили различные травмы.

Напомним, что с начала 2020 года на региональных дорогах произошла 4 331 авария, в которых 44 человека погибли и 420 получили травмы, в том числе 35 детей.