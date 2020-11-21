В Новом Уренгое создадут информационный центр для бытовых вопросов о COVID-19

Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

Власти Нового Уренгоя продолжают принимать различные меры для профилактики коронавируса. Для этого в городе открываются новые госпитали, и возрастает помощь населению.

Огромный вклад в борьбу с инфекцией вносят медики и волонтеры. Они продолжают развозить наборы бесплатных лекарств для пациентов с симптомами ОРВИ. Граждане, не дождавшиеся медикаментов в октябре-ноябре, обязательно их получат. Сейчас ожидается очередная поставка.

Также вносятся изменения в работу колл-центра. Его собираются усилить еще десятью сотрудниками. На данный момент среднее время дозвона существенно сократилось, но самыми напряженными днями все равно остаются понедельник и вторник - на специалистов приходятся тысячи звонков. Напоминаем, что теперь колл-центр работает и в воскресенье до 12.00.

Кроме того, будет создан городской информационный центр. Туда можно будет позвонить и уточнить вопросы, касающиеся правил въезда в город для иногородних, дистанционного обучения, ограничительных мер во время действия режима повышенной готовности и прочее. Также центр займется информированием граждан и по другим общегородским вопросам.

-Это решение давно назревало. Наша обязанность - не только сохранять здоровье горожан, но и обеспечивать их необходимой информацией. Как только все организационные моменты будут решены, опубликуем номер телефона и часы работы, - рассказал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.