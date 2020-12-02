В Ноябрьске нашли труп мужчины с ножевыми ранениями Фото: pixabay.com

Следственный отдел Ноябрьска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Было установлено, что в ночь на второе декабря двое местных жителей распивали алкоголь в доме по улице Дзержинского. В какой-то момент между ними завязалась ссора, ставшая причиной трагедии. Разгоряченный спиртным, 31 летний мужчина схватил нож, а затем ударил собутыльника в шею и туловище. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что подобное преступление случилось минувшим летом в Пуровском районе. Тогда 61-летний пенсионер зарезал свою знакомую, которая специально приехала к нему из Томской области. Намереваясь скрыть содеянное, мужчина закатал труп жертвы в ковер, и укрыл его под бытовым мусором в яме, расположенной в нескольких метрах от дома. В момент убийства мужчина был пьян.