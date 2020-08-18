На Ямале пенсионер зарезал гостью, труп в ковре спрятал в мусоре Фото: pixabay.com

В Пуровском районе 61-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве гостьи, сообщает СУ СКР по ЯНАО. Он расправился с 60-летней женщиной, приехавшей из Томской области, чтобы познакомиться с мужчиной.

Она пропала в июле 2020 года. По факту безвестного исчезновения 14 августа 2020 года следственными органами возбуждено уголовное дело. Выяснилось, женщина прибыла на территорию Тарасовского месторождения в Пуровском районе. При проверке обстоятельств ее исчезновения были обнаружены признаки совершенного в отношении нее преступления, а также установлена причастность 61-летнего мужчины.

Оказалось, что в ночь с 16 на 17 июля на территорию месторождения женщина распивала спиртные напитки в компании своего нового знакомого и его 61-летнего приятеля. В какой-то момент между ней и мужчиной возник конфликт. Агрессор схватил нож, 9 раз ранив ее в жизненно-важные части тела. Потом, чтобы скрыть следы преступления, мужчина закатал труп жертвы в ковер, и укрыл его под бытовым мусором в яме, расположенной в нескольких метрах от дома.

В ходе осмотра места преступления обнаружено тело. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.