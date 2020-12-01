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На переправе Салехард-Лабытнанги открылась вторая полоса для движения автомобилей. Она заработала с сегодняшнего дня, 1 декабря, в 12:00. Данное решение было принято комиссией в составе представителей ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», ФКУ «Центр ГИМС МЧС РОССИИ по ЯНАО», ГИБДД и подрядной организации АО «Ямалавтодор».

-Толщина льда по итогам замеров позволяет безопасно проезжать всем видам транспорта массой до 3,5 тонн и гусеничному транспорту массой до 5 тонн. Работы на третьей полосе продолжаются. Планируем открыть движение по ней в ближайшее время, - рассказал первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев.

Повышение тоннажа будет происходить в зависимости от погодных условий. Увеличение толщины льда напрямую влияет на грузоподъемность ледовой переправы.

Стоит напомнить, что во время проезда безопасная дистанция между автомобилями должна составлять не менее 100 метров, а скорость движения - не выше 20 км/ч. Фиксировать нарушения будут онлайн-камеры, которые заработают в ближайшие дни.

Получить оперативную информацию о работе переправы можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04.

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