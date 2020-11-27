Фото: дороги и транспорт ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале открылась ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. С сегодняшнего дня, 27 ноября, по ней могут проехать все виды автотранспорта. Решение об этом принято комиссией в составе представителей ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», ФКУ «Центр ГИМС МЧС РОССИИ по ЯНАО», ГИБДД и подрядной организации - АО «Ямалавтодор».

Несмотря на теплую погоду, рабочие смогли наморозить необходимую толщину льда и открыть движение в срок. В прошлом году переправа заработала на неделю раньше - 20 ноября.

-С двенадцати часов дня на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги открывается движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн, для гусеничных - общей массой до 5 тонн. Движение по переправе осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме, - рассказал начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.

Работы по устройству второй и третьей полосы продолжаются. После того, как лед достигнет необходимой толщины, проезд будет открыт.

Получить оперативную информацию о работе переправы можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04.

Также напоминаем, что сегодня, с 20:00, суда на воздушной подушке «Нептун-23» прекращают перевозку пассажиров.