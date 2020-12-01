Надымское предприятие накопило налогов почти на три миллиона рублей Фото: pixabay.com

Надымский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении нескольких руководителей ООО «ФундаментПроект». Они обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по налогам).

Согласно предварительным данным, по состоянию на август 2020 года предприятие задолжало в бюджетную систему Российской Федерации почти три миллиона рублей. Зная об этом, руководство намеренно скрыло имеющиеся у них деньги, которые должны были пойти в счет взыскания задолженности на общую сумму свыше 2,6 миллиона рублей.

Мошенничество выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Надымскому району совместно с налоговыми органами.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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