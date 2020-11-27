Ямальцам напомнили о необходимости оплатить налоги до 1 декабря Фото: pixabay.com

Жителям Ямала напоминают о необходимости оплаты земельного и транспортного налогов, а также на имущество за 2019 год. Согласно российскому законодательству, внести необходимую сумму следует не позднее 1 декабря.

Налог на имущество оплачивается за дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и машино-места, а также другие объекты капитального строительства. Налог начисляется гражданам, указанным в документе о собственности, а его размер зависит от кадастровой стоимости объекта налогообложения.

В свою очередь каждый муниципалитет устанавливает налоговую ставку самостоятельно, однако она не должна превышать максимальную величину, прописанную в налоговом кодексе.

Ставку земельного налога также устанавливают муниципалитеты.

Транспортный налог платят те, на кого зарегистрированы автомобили, мотоциклы, катера и прочее. Размер платежа, как правило, зависит от мощности двигателя транспортного средства.

Рассчитать сумму налога обязаны соответствующие органы до 1 ноября. Затем они присылают по почте уведомление с итоговой суммой или в личный кабинет гражданина на сайте ФНС России. Если уведомление не пришло ни по почте, ни в личный кабинет, то ФНС рекомендует обратиться в налоговую инспекцию.