Автоматический звонок сообщит надымчанам результат анализа на COVID-19 Фото: pixabay.com

Надымская районная больница внедрила новый способ оповещения граждан с отрицательным мазком на COVID-19. С сегодняшнего дня, 30 ноября, результат анализа будет сообщаться через автоматический звонок.

-Обращаем внимание, что для получения данной услуги при заборе мазков необходимо указывать актуальный номер сотовой связи. Информацию надо прослушать до конца или дозвон будет повторятся, - сообщили в медучреждении.

Кроме того, в Надымской районной больнице начинает работать единый телефонный номер, по которому жители РФ, заболевшие коронавирусом, смогут вызвать врача на дом или скорую помощь. Для этого достаточно набрать короткий номер: 122.

Также продолжает функционировать новый call-центр по оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и контактным лицам: 8-800-3000-717. Он работает с 8:00 до 18:00 в будние дни, с 8:00 до 12:00 - в субботу, воскресенье - выходной.

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