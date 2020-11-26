Жителей Ноябрьска уведомляют о закрытии больничных через смс

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

Глава Ноябрьска Алексей Романов сообщил в своем телеграм-канале о новой услуге, которую начала оказывать городская больница. Теперь о закрытии больничных листов горожан уведомляют по смс. Это связано с большим обращение граждан по данному вопросу к специалистам колл-центра.

-Сегодня в Ноябрьске запустили систему оповещения. Горожан об открытии и закрытии больничных листов уведомляют по смс. Рассылка значительно упростит процедуру для пациентов, решит проблему очередей в медицинских учреждениях и облегчит труд медиков, - рассказал градоначальник.

Как сообщает Центральная городская больница, в первый день было отправлено 234 уведомления.

Стоит отметить, что Ноябрьск стал первым городом на Ямале, который запустил такую систему. В сообщении указан номер больничного и предполагаемая дата его закрытия. Если пациент не обратится за помощью в указанный срок, выписывать листок нетрудоспособности будут автоматически.

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