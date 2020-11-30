В Тазовском районе появится куб с трехмерными виртуальными персонажами

Фото: личная страница Василия Паршакова в Instagram

До Нового года осталось чуть больше месяца. В связи с этим в Тазовском районе продолжают создать праздничное настроение и украшать улицы.

В минувшие выходные Василий Паршаков проверил, как продвигается процесс преображения. В районном центре на главной площади уже начали возводить ледовый городок и устанавливать 6-метровую ель, вокруг нее появится светящийся шатер из гирлянд.

-Для юных жителей на площади установим горки. Изюминкой станет куб с трехмерными виртуальными персонажами, которыми можно управлять с помощью мобильного телефона. Уверен, что композиция понравится любителям современных технологий, - отметил глава муниципалитета.

Также в ближайшее время начнутся украшения улиц и установка елей во всех поселениях района.

-Призываю предпринимателей не оставаться в стороне и оформить фасады зданий. От этого зависит хорошее настроение жителей! - порекомендовал Василий Паршаков.

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