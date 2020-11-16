К Новому году Лабытнанги украсят авторские ледовые скульптуры

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети "ВКонтакте"

Жителей Лабытнанги ждет по-настоящему волшебная сказка, которая, в скором времени, начнет разворачиваться на улицах города.

-В юбилейный для Ямала год мы проведем целый фестиваль скульптуры изо льда. Главная тематика - 90-летие округа. Помимо традиционных горок и декоративных ледовых фигур с подсветкой в рамках творческой лаборатории, мастерами будут созданы авторские ледовые скульптуры. Все, вплоть до мелких деталей, отразит тему фестиваля, напомнит нам, что мы живём на Ямале, - рассказала Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уже сейчас на площади начались подготовительные работы - сделано основание для городка. Как только мороз «нарастит» лед, мастера приступят к возведению стен. Если погода не подведет, то городок откроют к юбилею округа.

Напоминаем, что и в других городах региона идет активная подготовка к Новому году. Так, в Губкинском началось строительство одного из трех ледовых городков. Все они будут посвящены сказкам А.С. Пушкина.