Житель села Новый Порт ударил друга ножом в шею Фото: pixabay.com

Следственный отдел Ямальского района возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя села Новый Порт. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. (Убийство).

Было установлено, что в ночь на 27 ноября злоумышленник распивал алкоголь в компании своего приятеля. По мере употребления спиртного между ними стал назревать конфликт, ставший причиной трагедии. В какой-то момент обвиняемый схватил нож, а затем ударил собутыльника в шею. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящий момент злоумышленник задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Напоминаем, что еще одно похожее преступление случилось в Лабытнанги. Повздорив после изрядной порции спиртного, местный житель схватил нож, а затем нанес удар своему другу. К счастью, в этом случае ранение оказалось не смертельным.