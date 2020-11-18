Врачи Мужевской ЦРБ провели уникальную операцию по спасению руки пациента

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Медицинская бригада в составе врача хирурга и анестезиолога-реаниматолога Мужевской центральной районной больницы провели ювелирную операцию по спасению руки пациента.

Несчастный случай произошел в середине октября с жителем деревни Анжигорт. Мужчина чистил ружье и нечаянно выстрелил себе в левое плечо.

В приемный покой больницы его доставили в шоковом состоянии. Врачам же было необходимо принять экстренное решение о сохранении или ампутации конечности. В итоге доктора выполнили операцию, наложив сосудистый шов на плечевую артерию, но кровотечение все равно продолжалось.

В подобных случаях пациентов госпитализируют посредством санавиации в медучреждения, где есть необходимые условия для оказания специализированной помощи. Однако в тот день вертолет не смог вылететь из-за плохой погоды.

Тогда хирург Ондар Орлан Хурел-оолович с анестезиологом- реаниматологом Егориновым Саналом Геннадьевичем провели реоперацию по восстановлению кровотока травмированной руки. Они выполнили ПВХ-анастомоз поврежденного сосуда из поливиниловой трубки одноразовой системы.

Операция, длившаяся 12 часов, прошла успешно, а состояние пациента стабилизировалось. Вскоре он был направлен в окружную больницу для восстановления функций поврежденной руки.