На Ямале с помощью искусственного интеллекта диагностируют коронавирус

Проект по анализу цифровых диагностических изображений с использованием технологий искусственного интеллекта медики Ямала применяют для оперативной диагностики COVID-19. Платформу Botkin.AI, помогающую определять признаки пневмонии (включая ковидную), начали тестировать в мае текущего года. Уже сегодня все крупные больницы ЯНАО – Ноябрьская ЦГБ, Салехардская ОКБ, Новоуренгойская ЦГБ, Лабытнангская ГБ – оснащены цифровыми КТ, которые передают снимки в региональный центральный архив медицинских изображений, где и работает новая система.

- В условиях пандемии возросла нагрузка на рентгенологов. Мы приняли решение своевременно подготовить и протестировать современные цифровые технологии, которые позволят обеспечить более высокий уровень медицинской помощи, - отметил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Искусственный интеллект помогает выявлять патологические изменения в легких. Результат поступает в систему, после информация доступна доктору на его компьютере. С момента выполнения томографии и до получения мнения программы проходит около 15 минут. Она отображает исследование по суммарному поражению обоих легких, что позволяет ускорить лечение пациента либо уточнить тактику врача.

- Программа позволяет обработать в оперативном порядке все поступившие цифровые изображения и быстро выдать мнение врачу. Изображения пациентов, у которых система заподозрила патологию, отмечены красным. Врач сможет в приоритетном порядке начать работать именно с этими пациентами. Даже если мнение искусственного интеллекта не подтвердится, это будет сигнал для врача. Это позволяет выиграть время для сбережения здоровья пациентов, - рассказала руководитель «Медицинского информационно-аналитического центра Ямало-Ненецкого автономного округа» Ольга Белорус.

К слову, в округе уже используются технологии искусственного интеллекта для раннего обнаружения рака легких. Сейчас в архиве хранится более 40 тысяч цифровых изображений КТ, а также аккумулируются цифровые исследования маммографий, МРТ и рентген-изображений. По результатам тестирований ни одного случая пропуска признаков рака и пневмонии не зафиксировано.