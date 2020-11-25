В Тарко-Сале запускают единый многоканальный номер по вопросам о COVID-19

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ, соцсеть "ВКонтакте"

Колл-центр Тарко-Салинской ЦРБ заработает в новом формате. Уже с 26 ноября информацию по вопросам о COVID-19 и результатам тестирования жители будут получать по единому многоканальному номеру: 8 (34997) 2-89-09.

Для этого во взрослой поликлинике установили пять телефонных аппаратов, а в детской - четыре. Прием звонков осуществляется медицинскими работниками и волонтерами через голосовую навигацию, благодаря которой дозвонившийся автоматически может выбрать интересующее его направление.

Режим работы колл-центра немного изменился. Теперь операторы будут на связи и в выходные дни:

Пн - Пт: с 8:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00, Сб - Вс: с 8:00 до 14:00.

Напоминаем, что количество заболевших коронавирусом расти. В связи с этим увеличивается и число пуровчан, желающих получить консультации или записаться на прием. За один лишь день на горячую линию ТЦРБ поступает более 700 звонков. С появлением единого номера жители смогут получать необходимую информацию и помощь более оперативно.

Следующий этап совершенствования работы колл-центра - организация СМС-оповещений пациентов о результатах анализов. Преимущество этой опции пуровчане смогут оценить уже в ближайшее время.