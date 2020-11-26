В Шурышкарском районе девочку-инвалида долго обделяли в получении реабилитационного сертификата Фото: pixabay.com

Прокуратура Шурышкарского района организовала проверку по поводу нарушении социальных прав ребенка-инвалида.

Было установлено, что специалисты «Центра социальных технологий ЯНАО» отказали законному представителю девочки в предоставлении реабилитационного сертификата на 500 тысяч рублей из-за пропущенного срока.

В связи с этим прокурор обратился с иском в суд, где потребовал признать отказ незаконным, а также выдать ребенку положенный сертификат, однако в иске было отказано.

Тогда прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции. Позже региональная судебная коллегия по гражданским делам удовлетворила все требования государственного обвинителя.

Напоминаем, что это не единственный случай, когда прокуратура помогает восстановить права ребенка-инвалида. На протяжении двух лет жительница Салехарда пыталась добиться установки пандусов у входа в подъезд для своего сына-инвалида. После обращения прокуратуры в суд, администрацию обязали выполнить все работы.