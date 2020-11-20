Жительница Салехарда добилась установки пандусов для своего сына-колясочника Фото: pixabay.com

Прокуратура Салехарда организовала проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась о нарушении прав ее несовершеннолетнего ребенка, который является инвалидом-колясочником.

Было установлено, что на протяжении двух лет заявительница ведет переписку с администрацией города, пытаясь добиться установки двух пандусов по месту их жительства.

Чтобы защитить социальные права ребенка-инвалида, прокуратура обратилась в суд исковым заявлением. В нем государственный обвинитель обязывал местную власть смонтировать откидной пандус на двухступенчатой лестнице во входной группе, а также пандус у крыльца подъезда с его дальнейшей перестройкой.

В итоге суд полностью удовлетворил все требования, дав администрации два месяца для выполнения работ.

На данный момент исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.