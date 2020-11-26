Бюджет Ямала на ближайшие три года обеспечит стабильное социально-экономическое развитие округа

Сегодня, 26 ноября, в рамках пленарного заседания Законодательного Собрания ЯНАО большинством голосов был принят бюджет на 2021-2023 годы. Законопроект о бюджете на три года представила замгубернатора региона, директор департамента финансов Альбина Свинцова.

В своем выступлении она отметила, что формирование бюджета происходило в условиях серьезных вызовов: неблагоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках, а также пандемии COVID-19.

Бюджет Ямала на 2021-2023 годы – социально ориентированный и инвестиционный. Прогнозируемый объем доходов на следующий год – 213 млрд рублей, окружной бюджет по доходам составит 191 млрд рублей. Главными источниками дохода будут налоги на имущество и прибыль организаций – по 40% и 33% соответственно, а также на доходы физлиц – 20%.

Основная причина снижения прогноза доходов – уменьшение налога на прибыль организаций из-за падения спроса и цен на нефтяном рынке. По остальным доходным источникам сохраняется положительная динамика.

По традиции региональный бюджет сформирован социально ориентированным: соцзначимые расходы превысят 80%, они будут направлены на улучшение жилищных условий ямальцев, обеспечение качественной медпомощью, инновационным образованием, соцзащиту населения, поддержку пожилых людей и молодежи.

- В полном объеме продолжится реализация национальных проектов и задач, поставленных нашим президентом. Сохраним финансирование приоритетных направлений – это медицина, жилье, дороги, поддержка семей. Продолжим расселение аварийного фонда – в новые квартиры в следующем году переедут более 3500 семей. Благодаря жилищным программам условия смогут улучшить более 1300 семей. Много планов в здравоохранении – продолжим оснащать больницы и полклиники современным диагностическим оборудованием. Сохранятся выплаты для медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом. В полном объеме продолжится поддержка семей – выплата регионального материнского капитала, льготные перелеты для детей из многодетных семей. Расширим поддержку одаренных детей – помимо существующих выплат за достижения, добавим новую стипендию для студентов-медиков, которые после выпуска приедут работать на Ямал, - подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По расходам проект окружного бюджета сформирован с учетом всех принятых расходных обязательств: индексации окладов, ставок заработной платы работников госучреждений АО, на которых не распространяется действие майских указов президента РФ, сохранения достигнутых соотношений заработной платы работников, предусмотренных указами президента 2012 года, к средней заработной плате в регионе, повышения с 1 сентября 2021 года стипендий студентам и учащимся учреждений среднего и начального профобразования, индексации мер соцподдержки населения с 1 января 2021 года.

Продолжится и финансирование антикризисных мер – поддержка граждан и отраслей экономики в период восстановления после пандемии. Прежде всего – это укрепление системы здравоохранения, поддержка населения особенно уязвимых групп граждан, безработных, субъектов МСП.

Планируется сохранение высоких темпов финансирования расходов на капитальное строительство, исполнение обязательств в рамках соглашений о муниципально-частном партнерстве, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, расселение аварийного жилфонда, господдержку коммунального и агропромышленного комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. Также в законе учтен бюджет развития, в общем объеме расходов он составит около 30%.

Продолжится развитие всех инфраструктурных проектов. Так, инвестпроекты в сферах капитального строительства будут реализованы посредством адресной инвестиционной программы. Финансовые ресурсы направят на возведение детсадов, школ, больниц, спортивных учреждений, объектов культуры, ЖКХ и инженерной инфраструктуры. Всего же в предстоящем году запланировано завершение строительства и реконструкции около 30-ти соцобъектов.

- Несмотря на ожидаемое снижение доходной части бюджета Ямала, все начатые и намеченные стройки социальных объектов в округе будут продолжены и даже увеличены. Так, прямо сейчас на Ямале проектируются и возводятся 39 объектов: больницы, поликлиники, станции скорой медицинской помощи, инфекционные центры и модульные сооружения в отдаленных поселках. Выполняется поручение президента РФ о внедрении «бережливой поликлиники», первая в округе появится в Новом Уренгое. Кроме того, вскоре откроются 22 детских сада из 31 запланированного. Также в бюджете предусмотрено финансирование строительства 28 школ, две из них, на 1125 мест, откроются в селах Горки и Яр-Сале в 2021 году. Особое внимание уделено и спортивным сооружениям, работы ведутся на 23 объектах, - отметила заместитель председателя заксобрания ЯНАО Наталья Фиголь.

В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» в планах на ближайшие три года: расселение из ветхого и аварийного жилфонда, улучшение жилищных условий более 17 000 семей.

- Расходы на приоритетные направления по сравнению с прошлым годом не уменьшатся, а увеличатся, в частности это касается сферы реализации жилищных программ. До 2025 года будут расселены 24 тысячи ямальских семей, к концу текущего года показатель составит 240 тысяч квадратных метров. Для этого необходим ввод нового жилья. Сейчас в округе строится более 500 тысяч квадратных метров жилья. До конца 2020-го рассчитываем выполнить план по вводу жилья в 150 тысяч квадратных метров, в следующем году – еще около 160 тысяч, - сообщил первый заместитель председателя заксобрания ЯНАО Алексей Ситников. - Дополнительно предусмотрены средства на реализацию программы переселения из аварийного жилфонда в другие регионы. Ямальцы могут воспользоваться предложением с 1 января наряду с федеральной программой и программой «Сотрудничество». На эти цели выделено 400 млн рублей. Граждане, проживающие в аварийном жилье, смогут получить соцвыплату на покупку жилья за пределами округа. Среди главных условий – отсутствие на территории России пригодного для проживания жилья и факта получения поддержки от государства на улучшение жилищных условий. Предложением смогут воспользоваться около 200 семей. В очередь на выплату ямальцы будут попадать по дате подачи заявки. В программе применяется средняя стоимость за квадратный метр по стране, утвержденная Минстроем.

Бюджеты муниципальных образований на среднесрочный период сформированы без дефицита. Общий объем межбюджетных трансфертов в 2021 году – 88 млрд рублей. Для межбюджетных трансфертов в расходах окружного бюджета составляет 38%. Госдолг ЯНАО находится на экономически безопасном уровне.

В заключение своего выступления Альбина Свинцова поблагодарила всех участников бюджетного процесса за большую и конструктивную работу по подготовке финансового документа Ямала на предстоящий бюджетный цикл.