Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 ноября 2020 года увеличилось на 198 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 198 человек, с начала периода - 25 557.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 495 жителей, 60 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 21 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 246 человек.

По сообщению регионального оперштаба, на сегодняшний день в регионе скончались три человека. Речь идет о 90-летнем мужчине из Нового Уренгоя, 63-летнем мужчине из Ноябрьска и 83-летней женщине из Салехарда.

Напоминаем, что в предыдущие дни, с 23 по 25 ноября, в области также зафиксировали по три летальных исхода.

Кроме того, за сутки выявлено 14 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 647 человека.

В населенных пунктах Ямала выявлено 184 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 27, Ноябрьске - 26 и Пуровском районе - 24.

Далее идут: Надымский район - 22, Новый Уренгой - 21 и Губкинский - 17.

Замыкают список: Ямальский район - 15, Тазовский район - 14, Лабытнанги - 13 и Приуральский район - 5.

Всего в регионе было проведено 7 064 теста в 20 лабораториях.

Излечились от коронавируса 114 человек, за весь период - 17 223.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 25 487 человек с COVID-19, с начала периода - 2 187 990. Выздоровевших - 25 073, за весь период - 1 685 492. Умерших - 524, с начала периода - 38 062.