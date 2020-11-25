Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 ноября 2020 года увеличилось на 197 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 197 человек, с начала периода - 25 359.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 530 жителей, 62 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 22 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 243 человек.

-В Ноябрьске скончались двое мужчин в возрасте 60 и 65 лет, в Салехарде 71-летняя женщина. Интенсивная терапия, к сожалению, не принесла результата. Ослабленные хроническими заболеваниями, люди не справились с болезнью, - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что в предыдущие дни, 23 и 24 ноября, в регионе также зафиксировали три летальных исхода.

Кроме того, за сутки выявлено 18 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 633 человека.

В населенных пунктах Ямала выявлено 179 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 23; Ноябрьске - 20; Губкинском, Пуровском и Тазовском районах - 18.

Далее идут: Ямальский район и Муравленко - 17; Салехард - 16 и Новый Уренгой - 13.

Замыкают список: Лабытнанги - 12 и Приуральский район - 7.

Всего в регионе было проведено 7 715 тестов в 20 лабораториях.

Излечились от коронавируса 107 человек, за весь период - 17 109.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 23 675 человек с COVID-19, с начала периода - 2 162 503. Выздоровевших - 25 748, за весь период - 1 660 419. Умерших - 507, с начала периода - 37 538.