Фото: Ямал безопасный, соцсеть "ВКонтакте"

Жителям Ямала продолжают рассказывать об опасности тонкого льда.

Накануне специалисты регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности совместно с сотрудниками полиции провели рейд в селе Аксарка. Его основная задача - осмотр берега реки, а также разъяснительная работы с населением о правилах безопасности в период ледостава.

Жителям рассказали о возможных последствиях выхода на плохо замерзшие реки, а также призвали беречь свою жизнь и здоровье. Так, житель Лабытнанг чуть не утонул в Оби, пытаясь добраться до окружной столицы. Трагедии удалось избежать благодаря сотрудникам «Ямалспаса», дежурившим на переправе.

Также специалист департамента гражданской защиты посетил местные магазины и проверил, как работники и покупатели соблюдают масочный режим.

Данное мероприятие направлено на предупреждение распространения COVID-19.