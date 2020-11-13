На переправе Салехард-Лабытнанги чуть не утонул мужчина

Фото: Ямал безопасный, соцсеть "ВКонтакте"

Ямальские спасатели вытащили из воды мужчину, который провалился под лед. Происшествие случилось сегодня, 13 ноября, около 13.00. Житель Лабытнанги решил добраться до окружной столицы пешком через Обь, но не рассчитал толщину ледяного покрова.

Дежурившие на переправе сотрудники «Ямалспаса» немедленно подъехали к мужчине на воздушной подушке и вытащили его из воды. После спасатели вызвали скорую помощь, но северянин отказался от госпитализации.

Напоминаем, что на данный момент в Салехарде действует запрет на выход или выезд на лед, который будет действовать до конца ноября. Ограничения связаны с обеспечением безопасности граждан.

Также на переправе Салехард-Лабытнанги круглосуточно дежурят специалисты «Ямалспаса», с сегодняшнего дня на дежурство заступили сотрудники департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по номеру 112.