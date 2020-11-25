Ямальские врачи используют для диагностики коронавируса искусственный интеллект

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Для оперативной диагностики коронавируса ямальские врачи используют проект по анализу цифровых диагностических изображений с применением технологий искусственного интеллекта.

Тестирование и эксплуатация платформы Botkin.AI для определения признаков пневмонии, в том числе типичных для COVID-19, началось в мае 2020 года. На сегодняшний день все крупные больницы округа - Ноябрьская ЦГБ, Салехарская ОКБ, Новоуренгойская ЦГБ и Лабытнангская ГБ - оснащены цифровыми КТ, которые передают картину в региональный центральный архив медицинских изображений, с которым и работает система.

Данный метод позволяет выявлять патологические изменения в легких пациентов. Информация об этом автоматически поступает в систему и становится доступна врачу на его компьютере.

С момента выполнения томографии до получения результатов проходит не более 15 минут. Программа отображает исследования по суммарному проценту поражения обоих легких. Если она заподозрила патологию, то изображение отмечено красным. В итоге это помогает ускорить начало лечения пациента, либо позволяет скорректировать диагноз врача.

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