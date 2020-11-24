В Тарко-Салинской ЦРБ появится новый компьютерный томограф

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ, соцсеть "ВКонтакте"

В Тарко-Салинской ЦРБ ожидают поступление компьютерного томографа. Он будет установлен в рентгенологическом отделении районной поликлиники.

Что касается отслужившего свой срок аппарата КТ, то его уже демонтировали. Сейчас в помещении проводится ремонт и подготовка к установке нового оборудования, запланированная на конец декабря.

Во время переходного периода исследования будут проводиться с помощью цифрового рентгенологического комплекса. Оно позволит осущесвлять широкий спектр диагностики с минимальной лучевой нагрузкой на организм.

Напоминаем, что новое оборудование поступает и в другие больницы региона.

Так, в Новоуренгойском психоневрологическом диспансере появился дорогостоящий транскраниальный магнитный стимулятор «Нейро-МС/Д». Его использование позволяет добиться стойкой ремиссии не только при тяжелых психических расстройствах, но и при распространенных пограничных состояниях - депрессиях, панических атаках, тревоге и нарушениях сна.

Отделения реабилитации Салехардской и Ноябрьской больниц пополнились современными тренажерами-экзоскелетами, предназначенными для восстановления двигательных функций нижних конечностей.

Не забыли и о маленьких ямальцах. В детскую поликлинику Губкинской городской больницы закуплено новое диагностическое и профилактическое оборудование: автоматический анализатор клеток крови, 12-канальный электрокардиограф, фиброскоп и дефибриллятор.