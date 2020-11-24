«Гастролеры» из Санкт-Петербурга и Новороссийска хотели сбыть в Салехарде крупную партию наркотиков Фото: pixabay.com

Салехардский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении двоих мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в крупном размере).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 15 ноября двоих граждан, приехавших из Санкт-Петербурга и Новороссийска. При личном досмотре у них обнаружили наркотики.

Кроме того, обыскав номер гостиницы «Юлана», где проживали злоумышленники, также было найдено запрещенное вещество. Все изъятые наркотики, в крупном размере, планировались к сбыту на территории Салехарда.

На данный момент оба мужчины заключены под стражу, расследование уголовного дело продолжается.

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