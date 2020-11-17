В Салехарде семейная пара с маленькими детьми продавала наркотики Фото: pixabay.com

Прокуратура Салехарда поддержала обвинение по уголовному делу в отношении семейной пары. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт, в том числе группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное приобретение и хранение в целях сбыта сильнодействующих веществ в крупном размере).

Было установлено, что в течение 2019 года супруги совместно реализовывали в окружной столице «трамадол» и «прегабалин», а также хранили «тропикамид» и «мидриацил»в целях дальнейшей продажи.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии поселения, а женщине - три с половиной года в исправительной колонии общего режима.

В связи с тем, что у подсудимой есть маленькие дети, суд предоставил ей отсрочку до достижения ими 14-летнего возраста.

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